政黨倡公僕凍薪部門削3%開支　擱置新界北3個供冷系統

政府將於本月底公布新一份財政預算案，有政黨今日(7日)提交建議，指面對巨額財赤下，建議押後或擱置沒有迫切性或效益不明的工務工程、各政府部門削減3%的額外開支和公務員凍薪等，又要求政府在加大節流力度的同時，不要削減對弱勢和基層的支援。

該份建議書題為「開源節流穩根基，創新求變謀發展」，當中包含穩定公共財政、拚搏經濟、改革利民生三大方面，並提出15個範疇，286項具體建議。身兼行政會議成員的議員陳克勤指出，由於今年政府會面對頗為龐大的財政赤字，加大節流力度在所難免，但不應削減對弱勢和基層的支援，要求在不影響民生服務的前提下，各個部門削減3%的額外開支。其實政府是有一些開支具有縮減的空間，可由每個政策局和部門各自按實際情況去考量，又建議凍結公務員薪酬和把人手維持在現有水平，包括合約制公務員，以及理順或整合工作職能以進一步精簡人手。

他指工務是政府第4大開支，去年達到1,058億港元，若能削減一些工務開支，對整個財政狀況有幫助，例如一些沒有迫切性的、經濟效益不彰，或不影響民生的一些大型工程，可考慮押後或擱置。具體例子是政府將會在東涌、古洞北、洪水橋興建3個大型的區域供冷系統，總共涉款130億港元，且早前已獲立法會通過撥款。但有鑑於目前啟德區域供冷的成本效益仍未計算出來，若在新發展區貿然興建耗資130億港元的3個區域供冷系統，未免冒進，故建議押後甚至乎擱置，以減省有關開支，料有助避免民生事項的收費調升。當然還有一些細項工程，就要由政府自行評估。

在開源方面，他指經濟發展的責任不應只在財政司或商經局相關的官員，所有的政策局的局長都有責任拚經濟，例如環境局需要在新能源發展和新能源經濟上做多一些拆牆鬆綁的政策，促進發展有關方面的經濟產業以增加稅收；運輸及物流局在推動香港綠色能源加注的發展，助力產業升級轉型。

他強調拚經濟和開源，不是個別政策局的官員的事，是要整個政府一起去做的。另外一些開源的措施，有重推出售公屋、容許賽馬會開辦籃球等新的博彩項目、把一些閒置土地打包給一些營運商去經營。在新經濟方面，要發展金融科技，web3.0區塊鏈，推動穩定幣在金融領域的實踐等。

提及2蚊乘車優惠，議員李世榮認為優惠不應改變，尤其是不應向60至64歲的初老者受惠者「開刀」，畢竟他們過去對社會有不少付出和貢獻，加上2蚊乘車優惠不是政府千億財赤的主因，政府應先解決「長車短搭」的問題和樂悠咭的濫用情況。他指不能忽視2蚊乘車優惠對社會的無形效益，指乘車優惠有助老友記多些出行，同家人朋友團聚，如削減優惠或會令老友記飲茶時會叫少一籠點心，對消費市道有影響。陳克勤認同2蚊乘車優惠計劃可以優化，譬如設每個月的金額上限。