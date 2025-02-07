賽車手涉毒被捕暈倒不治　死因庭裁定死於自然

賽車好手黃桂華去年初被指捲入販毒案，他在元朗八鄉被捕後，被指突然跑上其車輛，欲開車逃捕，最終遭鎖上手銬制服。過程中，黃桂華失去知覺，留醫一日後不治，終年57歲。死因庭周四（6日）就事件展開研訊。陪審團今（7日）退庭商議約2小時後，一致裁定黃死於自然，死因為急性心肌梗塞併發支氣管肺炎。

是次研訊對象是死者黃桂華。死因裁判官周至偉今早引導陪審團，若陪審團接納法醫評估，即死者直接死因是急性心肌梗塞併發支氣管肺炎，非直接原因是心臟冠狀動脈粥樣硬化，便應裁定黃死於自然；否則便應裁定死因存疑。3男2女陪審團退庭商議逾2小時後，一致裁定死因是急性心肌梗塞併發支氣管肺炎，屬死於自然。陪審團並無提供建議。

聆訊中，死者妻子供詞提到，死者2016年被診斷有高血壓、高血脂和心臟病，曾接受「通波仔」手術。警員則供稱，當日到元朗八鄉高埔村一鐵皮屋外採取執法行動。被告被捕後「發難」，衝上私家車踩油，警員最終制服死者，過程中死者曾激烈掙扎。死者被鎖上手銬後失去知覺，送院搶救，最後不治。

案件編號：CCDI-76/2024