2蚊長者乘車優惠　議員倡兩折封頂　設限$1500

在千億財赤下，社會關注政府如何「開源節流」。有政團今日(7日)向政府提交預算案的建議書。議員田北辰建議全體問責官員、公務員、行政會議成員、立法會議員及區議員今年凍薪，明年視乎情況再作檢討。

至於長者2蚊乘車優惠，他認為隨着人口老化日趨嚴重，補貼金額勢必增加，加劇政府財政壓力，建議10港元以上車費由二港元改為兩折封頂，不超過10港元則維持二港元優惠不變，可解決「長車短搭」問題，將來亦毋須再為調整優惠而爭拗，又建議把乘車優惠金額設限為1,500港元，料可紓緩乘車優惠計劃對公共財政的長遠壓力。

針對政府將於今年5月31日收回大欖隧道並制定新收費方案。田北辰指現時政府有9條行車隧道免收費，而大欖隧道是以 BOT 模式建造，政府一分錢也沒有投資，若在沒有擠塞的時段亦要收費，實在沒有道理。他提議早上繁忙時段私家車只在南行收費，其餘時間一律免收費；而北行則只於下午繁忙時段收費，符合以收費分流的大原則。政府曾表示按其收費方案，預計每年收人為約7.2億港元，若按「非擠塞」時段一律免費的方案，估計政府經常收入只減少1億多港元，不會對財政造成重大影響。

他又指港人北上消費的現象短期內難以扭轉，而即使恢復一簽多行，去年12月的零售總額較前年同期下跌9.7%，反映鼓勵內地人來港旅遊亦不能挽救零售市道，故要求政府考慮商舖物業免差餉至少一年，幫助業界渡過難關。