廠商會料本港經濟增長2.5%至3%　促政府就美國加關稅向世貿申訴

香港中華廠商聯合會今日(7日)舉行新春團拜，並就蛇年經濟作出預測，廠商會會長盧金榮表示，去年貨物出口成為本港經濟增長的主要動力，美國總統特朗普的關稅威脅，支持政府就此向世貿申訴，而香港出口商品貿易的增長速度可能有所減慢，料今年香港經濟增長2.5至3%。

盧金榮指，對於美國實施不合法關稅，廠商會會據理力爭，支持政府去向世貿作出申訴，而目前增加關稅對香港貿易是可控，去年香港出口至美國的產品總值約為61億元，佔整體約1%。

他強調廠商會已作好準備，如蛇一樣靈活應對關稅戰，例如以「中國+N」。而香港和逾20國家簽定雙邊協定，過去貿易額增加18%，對美國減少約7%。而國家持續開放內地市場，對本港經濟有信心，上月錄474萬訪港旅客人次，新年期間酒店入住逾9成，認為人氣財氣回歸。

他又指，蛇代表蛻變，隨着內地企業與港商加速供應鏈多元化布局，香港正迎來新契機。內地出口至東南亞這一新進產業承接地的中間產品貿易近年顯著增長。這亦為香港這個跨國供應鏈管理中心創造了更多新機遇，廠商會預期2025年香港的貨物出口將保持較低單位數的持續增長。

在內需方面，雖然高企的融資成本和消費力外流等挑戰仍在，但考慮到股樓市和就業市場穩定，負面財富效應有所改善，帶動了本地消費信心逐步提升。

盧認為，內地經濟增長率在一系列刺激政策下有望企穩，將繼續為香港經濟注入動能。綜合多方因素，廠商會預測2025年香港經濟將呈現「先抑後揚」的走勢，全年GDP增長率有望達到2.5%至3%的溫和增長。

本月底將發表新一份財政預算案，廠商會早前提交逾90份建議，他期望政府持續支持企業拓展市場和升級轉型，並強調廠商會將一如既往，在促進內聯外通、推動科技創新、提升香港品牌價值、帶動產業鏈協同發展，以及參與大灣區建設等工作上加大力度。