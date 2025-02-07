檢討委員會提31項建議料6月底實行　醫管局冀政府撥款「鬆手」

醫院管理局今日（7日）舉行新春團拜。醫管局主席范鴻齡致辭時表示，公立醫院系統管理檢討委員會的31項建議將於6月底前全部落實。他續指，部分建議涉及文化改變，例如安全文化、公正文化，會需要更多時間，亦有部分涉及指引和培訓的建議需要恒常去做，但希望能於6月底前全部開始去做。他又指，醫管局會配合政府節流方向，惟希望政府撥款時可以「鬆手」。

醫管局行政總裁高拔陞早前宣布不尋求續任，今日為他任內最後一次以總裁身份參與團拜，范鴻齡及衞生官員均感謝高拔陞對公共醫療的貢獻。官員又提到公營醫療系統改革，他引述中央官員話語指，「改革永遠在路上，改革之路無坦途」，雖然推行改革有困難，但可以幫助提升醫療服務的質素，形容推行時要有決心。

醫管局去年11月宣布接納全部31項公立醫院系統管理檢討委員會的建議措施，包括成立「管治及架構改革委員會」，由醫管局主席范鴻齡出任委員會主席，跟進改革進度，首要引入「醫界問責制」，減免權責不清的隱患，醫療事故不再只由前線「孭鑊」，管理層人員亦需透過「高層人員問責框架」為病人安全承擔責任，不過相關改革及措施暫沒落實時間表。