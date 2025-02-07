青年闖馬路跨欄跌倒　阿婆賣慘博同情呃錢

妥善安裝及使用電力裝置可以防止事故發生，至於亂過馬路的行為則隨時會造成意外。《東呼即應》近日發現網上流傳車Cam片段，可見一名年輕人亂過馬路，跨欄時失衡跌倒，令人失笑。另外，深水埗一名老婦「賣慘」，聲稱被人騙錢很淒涼，熱心港男送利是加500港元，網民揭穿她是行騙慣犯。

網傳車Cam視頻可見，一名年輕人為貪快而橫穿馬路，去到馬路對面被欄杆阻擋，他頓時化身跨欄高手欲撐手翻越護欄。只見他三步併作兩步，手撐護欄並翻越。但他似乎高估了自己的身手，結果整個人被護欄絆倒，摔倒在草叢中，引人發笑。

貪快「跨欄」的人常見，香港呃錢黨亦愈來愈多。有港男近日在網上平台發文及片段，稱自己於年初四「中招」被騙，視頻中一名老婦哭訴自己被人騙錢，又自稱很淒涼。他當場拿出大疊利是連同一張500港元「大牛」送給老婦，還熱心地提醒老婦袋好錢、吃頓飯。

不過有網民踢爆，該老婦會在不同地區出沒「賣慘」，通常她會大聲講電話，哭訴自己被人騙錢，又自稱沒有錢要露宿街頭，疑似博同情騙財。這位熱心港男發現涉事婆婆過往行騙的報道，懷疑自己被騙，於是在網上發文提醒其他人避免中招。