電線拖板近高溫爐頭　觀塘新春夜市惹隱憂

觀塘新春夜市潛藏危機！有觀眾報料指夜市的熟食攤檔電線亂綁於鐵架，插座放於洗手盆、炸爐旁邊，直斥很危險。《東呼即應》到場直擊，有檔主承認拖板不防水，場地負責人透露，電箱裝置很敏感，曾因下雨致檔口跳掣。有專家分析，現場部分拖板和插座不防水，有潛在危險，高溫或令插座、電線熔化。主辦方則回覆指，技術團隊全日駐守現場，並設緊急聯絡機制，所有熟食攤位都配備符合防濺水標準的插座，並於安裝前進行安全測試，確保符合操作環境需求。

「龍騰觀塘新春夜市2025」由1月17日起一連24日在觀塘市中心自由空間舉辦。不過，投訴人陳小姐（化名）表示，她在夜市現場看到電線被隨意綑綁，部分甚至用保鮮紙包裹，感覺非常危險。她還提到，檔口洗滌區的電線及插座外露，且沒有保護蓋及保險按鈕，甚至有電線放置在發電機旁，若小朋友經過亦可以拔走；熟食檔主在烹煮時，炸爐旁的電線和插座距離太近，存在極大安全隱患。

《東呼》記者於2月2日到現場實地視察，發現其中一個檔口帳篷頂多條電線懸掛半空。當被問及雨天會否擔心安全，檔口負責人陳先生稱並不擔心，雨天時會立刻用膠袋封住插座以防水，現場亦有電工可即時處理問題；大部分插座都是防水式，只是拖板不防水，但已經升高了拖板。另一檔口負責人蘇小姐也表示，檔口是可以推走的，若下雨收回檔口即可，因此並不擔心安全問題。

熟食檔負責人雖然對場地電力裝置充滿信心，但香港機電業工會聯合會主席張永豪卻指出，常見的拖板和13安培電源插座是不防水，僅適合家庭使用，即使合規，不當使用也有風險。他續指，現場大部分是防濺式插座，有潛在風險。特別是炸爐附近溫度較高，插座和電線設計上不能承受過高溫度，若插座或電線熔化，將非常危險。即使防濺式插座有漏電斷路器保護，但如果綁在鐵架上，用保鮮紙綁住，一旦入水且漏電斷路器損壞，電流可能會傳導至鐵架人手可接觸的地方，就有機會令人觸電。

場地負責人許先生回應，本身使用的都是防水插座，但為了安全，還額外用保鮮紙綑綁，屬多重保障。他強調，場地的每個掣都有水氣掣或微型斷路器，所有裝置都符合標準。他還提到，前幾日下雨時不少攤檔的電箱出現跳掣，現場也有電工及時處理。

主辦方之一的香港觀塘工商業聯合會兼籌委會稱，技術團隊全天駐守現場，並設有緊急聯絡機制。所有熟食攤位都配備了符合防濺水標準的插座，並在安裝前進行了安全測試，確保符合操作環境需求。至於鐵架結構的電力裝置設計，經專業工程人員評估，插座固定位置與金屬管件之間設有絕緣隔層，並通過接地保護措施，避免漏電風險。然而，合辦方觀塘民政事務處截至截稿前仍未有回應。