大熊貓曬靚相賀大家收工　網民：好想攬住你哋取暖

今日(7日)是周五，打工仔終於迎來「Happy Friday」，收工後可以好好「唞一唞」。海洋公園亦在社交平台發文，分享園內6隻大熊貓的最新靚相，恭賀各位「契爸」、「契媽」收工。

打頭陣的是一對大熊貓龍鳳胎，相中只見「家姐」及「細佬」趴在地板上熟睡；另有家姐坐在鋼桶上「昏迷不醒」的照片，似乎已進入「放電」後的勿擾模式。另一照片則見到「細佬」躺在地上伸展手腳做瑜伽。今日天氣顯著變冷，有網民留言提醒兩隻大熊貓寶寶「唔好冷親」，更有網民直呼「好想攬住你哋取暖」。

一對港產大熊貓龍鳳胎將於本月16日在海洋公園亮相儀式上與公眾見面，園方仍未公布入大熊貓館的觀賞安排。海洋公園行政總裁黃嗣輝日前表示，園方正考處對入館者採取「限時」或「流水式」觀看模式，他認為兩項安排各有優點和缺點，很快有決定。

「家姐」及「細佬」於去年8月15日出生，出生時僅重112至122克，現時約重11公斤。對於如何分辨兩隻大熊貓寶寶，園方教路，最簡單就是認準「細佬」背脊的紫色記號。身體特徵方面，「家姐」的黑眼圈翹起，猶如長有一對鳳眼，「細佬」的黑眼圈則較為圓潤。