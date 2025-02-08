東方日報A1：拒捕大鬧尖沙咀　黑幫通緝犯再孭4罪

前日深夜，一名因涉及毒品案未應訊而被通緝的青年，駕車停於尖沙咀金巴利道期間，因形迹可疑而被警員截查。惟有人懷疑心虛，未有遵從指示熄匙，反而企圖驅車逃遁。但是車輛甫駛離約兩米，一名警員即探身入車廂按動「P」波掣煞停車輛。青年負隅頑抗，最終需要由5名警員又拉又砌拖出座駕制服，經過一輪搜查後車內沒有任何違禁物品，其後以涉嫌「危險駕駛」等共4宗罪，拘捕該名相信有黑幫「和勝和」背景的青年。

事發於本周四晚上11時50分，西九龍區警員在天文臺道及金巴利道交界進行打擊酒後駕駛行動。期間，警員發現一輛私家車停泊上址，車上司機形迹可疑，遂上前截查並要求司機熄匙。不過司機未有聽從指示，他見到警員趨至，反而企圖驅車離去。

一眾警員察覺後，喝令司機停止不果，其中一名警員遂從車窗探身而入，伸手把變速器調至「P」波（泊車掣），私家車僅前行約兩米便被煞停。車輛停下後，在場同袍一擁而上，最後把司機拉出車外制服。

有網上社交平台片段顯示，甫開首該輛私家車已被截停，惟司機不肯落車。當時，私家車前座乘客位的車門被打開，有疑似便衣警員循此進入車廂，另有兩名警員站在車輛右側協助，3人分從左右兩邊設法制服該名司機。

不過，涉事司機極力反抗，雖然有數次幾乎被拉出車外，但仍負隅頑抗，擬憑一股蠻力掙脫警員，捉緊軚盤「堅守」司機位。雙方糾纏僵持之際，其他同袍陸續打開司機位車門及後座右側車門協助。其後，一名身穿制服的警員及另一名孭背包的便衣男子加入戰團，他們又拉又砌，經歷前後約近一分鐘糾纏，最後由5名警員費盡九牛二虎之力，始能把司機拉出車外按地制服。混亂中，有警員的對講機跌落地面，而影片則隨着疑犯受制而結束。

警員隨即搜查涉案私家車，並未在車內發現任何可疑物品，初步相信姓劉（22歲）男司機沒有醉駕或毒駕問題，但他早前涉及一宗藏毒案未有應訊，因而遭法庭下令通緝。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛」、「襲擊警務人員」、「駕駛時沒有駕駛執照」及「未能出示身份證明文件」拘捕劉男。

據了解，被捕司機報稱運輸工人，相信有黑幫「和勝和」背景。事件中，一名警員在制服疑犯時扭傷手部，他清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

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