怪漢大鬧觀塘鳳樓　報案稱「屋企」着火後赤腳逃去

今日(8日)凌晨約3時，東網收到一名男子報料，指在觀塘物華街一單位被警員誣捏他藏毒，並着記者到場採訪，他並發送數條影片給東網，其中1條影片見事主身處一單位內，並向街上拍片，當時有一電單車駛至樓下，他自言自語稱「我開X咗門喇，影X住你喺車尾攞嘢呀！影住你呀，咪X郁呀！」。

另一條影片見他在一鳳樓內，片中見鳳樓門外「天眼」拍下1名孭袋的男子經過，此時，爆料男子則對往屏幕稱「入嚟喇！入嚟喇，夠大袋未呀！夠唔X夠呀」，此時鏡頭一轉，見一名疑似鳳姐，鳳姐露出驚慌神情，男子其後又爆粗，且語無倫次，此時，有一名女子拍門問點解咁嘈，並叫對方開門，男子隔門稱「我比人屈呀！我上嚟玩吓咋，呢度唔係我屋企呀！呢個嗌我上嚟玩吓咋，開乜X嘢門呀！咩事呀！」。

第3條片見一名女子站於鳳樓內，其後鏡頭轉至街上拍下一部車停於路旁，司機落車離開，期間，片中傳來一把女聲問「我又冇得罪你！點解你要咁對我呀？」男子回覆對方「你唔好用呢招喇！」，他其後又望回窗邊，見該司機返回車內，他又自言自語稱「你唔好屈我喇，睇住你成袋嘢攞番上車，X你老母，屈喇！」。

東網記者致電爆料男子查詢其情況時，他稱被人困住，並稱「嗌我上嚟玩，依家D人係晒門口呀！」，記者問對方有否報案，他隨即收線，其後記者發現一名金毛男子坐於涉事鳳樓窗邊。

至今日凌晨4時15分，執法部門接獲一名男子報案，指物華街43號「屋企」發生火警，多輛消防車及一輛救護車接報到場，消防員拖喉戒備，期間，記者見鳳樓內的金毛男赤腳跑落樓往協和街方向逃去。消防登樓後並無發現火警，遂收隊離場。其後，記者往鳳樓拍門欲問涉事鳳姐事件詳情，但無人應門。