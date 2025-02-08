大魚大肉過肥年　忌過分節食救贖　防營養不足

農曆新年親朋好友相聚，過年後公司春茗及團拜活動接力，餐餐大魚大肉，新年食品又多炸物，隨時變成連日暴飲暴食。有營養師提醒，三高人士需多加注意，慎防各項指數「步步高陞」。有人會在節日前食少一點「儲Quota」，他認為可在食大餐前四、五日，每日少吃200至300卡，餐後控制飲食來「贖罪」；但亦要切記勿吃太少或節食太久，以免營養不足、無氣無力。

根據世界衞生組織建議，成年人每天至少應進食400克或5份蔬果，以減少患病風險。不過，根據衞生防護中心的《2020至22年度人口健康調查》就指出，有97.9%的15歲或以上人士未達標，反映本地人「營」有待改進。

註冊營養師黃兆章表示，聚餐時珍饈佳餚必不可少，不過營養就更加不均。很多人每逢節日用餐，會有「唔好蝕」的心態，「留肚」吃甜品、肉類等高卡食物。一餐半餐未必會嚴重影響健康，不過聖誕、冬至、農曆新年等多個節日由「年尾食到新正頭」，連場暴飲暴食隨時引起腸胃不適、消化不良、胃酸倒流，而三高人士更有機會導致指數急升，構成健康危機。

營養不均衡與多種慢性病有關，由於不會即時出現毛病，容易被人忽視。黃兆章續指，港人一般最常見飲食問題，是吃太多油鹽糖，而纖維、蛋白質等就不足，慢慢導致肥胖，增加心臟病風險。他又指出，肥胖人士亦有可能營養不足，例如吃太多高鈉食物，令鈣流失，導致身體鈣質、鐵質不足。

不少人會在節日前吃少一點，為之後食大餐「儲Quota」，黃則指此舉亦不算壞事，認為可考慮約儲四、五日，每日少吃約200至300卡，大時大節就可以「食多少少」。大餐過後，也可以控制飲食「贖罪」，兩者效果相若。不過，切勿吃太少或節食太久，除了會無氣無力，更會因營養不足，令身體出現毛病，甚至導致「反彈」。

黃兆章又建議大家忍口，糕點、炸物最好「一件起，兩件止」，也可選擇以蒸、焗等較健康的煮法代替。而醬汁卡路里高，鈉、糖亦較多，可以另上。避免使用加工類食材，例如腸仔、煙肉等。整餐飯的食物比例，可參考「2：1：1」，一半分量吃蔬菜，五穀類、肉類則各一份。大餐時往往大魚大肉，菜類、飯類吃太少，他建議先吃菜「打底」，並吃多一點飯增加飽肚感，減少攝取脂肪。