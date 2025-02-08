流感病毒活躍度周三達高峰　衞生署稱個案多屬本地感染

流感求診患者數目持續上升。衞生署署長林文健今早(8日)在電台節目表示，本港自今年1月起踏入流感季節以來，流感活躍程度一直上升，到本周三(5日)踏入高峰點，本港暫時以甲型H1流感為主要病毒株，趨勢與周邊地區相同。累計240宗嚴重流感個案，出現嚴重併發症或死亡的個案中，65歲以上長者佔九成，死亡個案當中，7成半人有慢性疾病，亦無接種流感疫苗。

林文健指出，現時個案以本地感染為主，他提醒市民外遊前，可先了解當地是否流感高發地以及如何求醫、是否需要購買保險等，若有不適就要盡快求醫，如果出發前身體已感不適，可修改行程。林又重申，流感特效藥非常有效，但或有副作用，並非人人適用，最好由醫生處方，亦要使用有質素保證的檢測包。

中小學在農曆新年假後復課，流感活躍程度有機會再次上升，署方已提醒校方應參與到校接種計劃，呼籲學生如出現病徵就不要上學，學校亦可安排學生進入校園前進行體溫檢測。

另外，現時學校疫苗覆蓋率達九成，院舍亦接近八成，但65歲或以上的長者接種率只有五成，而6個月至2歲的接種率只有約兩成，林文健強調幼童正處於發展階段，如感染流感後併發敗血症及腦炎，可能出現後遺症。流感疫苗可激發免疫力，減少併發症及死亡率，呼籲市民盡快接種。