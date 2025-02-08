議員促爭取內地一線城市一簽多行　外語導遊不足阻接待東南亞客

內地農曆新年長假期共有約140萬人次旅客訪港，當中內地旅客人次約120萬，佔總數約85%，平均每日內地旅客入境人次約15萬，當中在年初二錄得內地旅客入境高峰，有約19萬人次。

旅遊界議員姚柏良今早(8日)在電台節目表示，旅客出入境情況暢順，市面旅遊氣氛良好，酒店入住率接近9成，房價按年跌約一成，是旅客選擇來港過夜原因之一，期望更多訪港旅客參加深度遊。他建議當局爭取北京、上海、廣州等一線城市實施「一簽多行」政策。不少內地旅客會選擇「錯峰出行」，故深圳居民亦未必選擇新春期間訪港，內地各省市亦有很多春節活動，在競爭激烈下，本港今個農曆新年仍能錄得與去年相若的旅客人數已屬難得。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬認為，訪港旅客人數較預期略少，但仍滿意整體數字，旅行團遊客上升，約7.9萬人跟團，當中83%屬過夜旅客，平均在港逗留2至3晚，較去年1至2晚為多。東南亞等國的遊客有興趣來港旅行，現時旅業人手不足，欠缺外語導遊，如缺乏泰語導遊，令旅行社不敢接泰國團，希望當局可加強培訓。

外遊方面，去年本港有1700多個新春外遊團，今年只有約1400多團，數字較往年遜色，其中一個原因是聖誕節與農曆新年假期較近，不少市民聖誕時已出外旅行，影響出遊意欲。今年農曆新年假期機票預訂數目按年增加7成，主要目的地日本、台灣，去內地旅遊的港人較少。楊淑芬指，網上詐騙猖獗亦影響旅行團生意，部分市民對旅行團在社交網頁的廣告有戒心，選擇自行向航空公司購買機票。