涉與曾志健等潛逃案有關　26歲的士司機被控妨礙司法公正還押

2019年反修例運動中，青年曾志健在荃灣示威現場涉襲擊執法人員遭開槍擊中左胸，他與另外3名同涉反修例案件並棄保潛逃的男子，在北潭涌疑乘快艇圖離港時被截獲。他們終因妨礙司法公正等罪判囚。事隔多年，再多一名懷疑與潛逃案有關的男子被捕。他被控「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，案件今（8日）在東區法院提訊。被告暫時毋須答辯，案件押後至5月6日再訊，被告須還押。

26歲被告余顯霖，報稱任職的士司機。被告被控於2020年10月某日至2022年7月13日期間(包括首尾兩日)，在香港，連同其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一 連串有妨礙司法公正傾向的作為，即作出一項或一連串的作為，意圖阻撓和妨礙法庭審判和完成針對馮清華、曾志健、王愷銘及黃峻賢所提起刑事法律程序的司法管轄權。控方今日申請押後，以便進一步調查，包括進行認人手續。辯方有保釋申請。裁判官聽罷陳詞後，拒絕被告保釋。候訊期間被告續還押。

翻查資料，馮清華及曾志健就妨礙司法公正及本身面對的暴動罪，分別被判入獄48個月及47個月。王愷銘判入獄10個月；黃竣賢判入教導所。

案件編號：ESCC335/2025