涉呃房委會及銀行逾1500萬貸款　詐騙首腦潛逃返港被拘還押

廉政公署2003年底偵破一個詐騙集團，招攬多名人士參與不法勾當，藉虛報傀儡申請人的職業及收入，詐騙香港房屋委員會(房委會)置業資助免息貸款共逾1,000萬港元，以及三間銀行按揭貸款共逾500萬港元。廉署其後落案起訴逾30名人士，包括集團骨幹成員及傀儡申請者等。涉案集團首腦自2004年棄保潛逃遭廉署通緝，日前回港被拘控，案件今(8日)在東區裁判法院再提訊。被告坐輪椅應訊，暫時毋須答辯，押後至4月8日再訊，被告續還押。

65歲被告蕭國標，報稱無業。他被控4項串謀欺詐罪。控方今日申請把案押後，以便進一步審視文件，及向律政司索取法律意見。被告沒有保釋申請，候訊期間繼續還押。

本案於2001年1月至2003年10月期間發生，當時房委會推出「置業資助貸款計劃」(「置業貸款計劃」，前稱「自置居所貸款計劃」)，協助合資格的家庭或單身人士置業，計劃於2004年7月終止。「置業貸款計劃」申請人須向房委會提交就業及入息證明文件，以證明其還款能力及月薪不高於指定上限。根據該計劃，每名單身人士申請人最多可獲批免息貸款33萬港元作首期，家庭申請人可獲批的最高免息貸款金額為66萬元。申請人除可向房委會申請免息貸款作首期外，亦可向銀行申請按揭貸款。

其中一項控罪指，蕭國標涉嫌與詐騙集團成員及36名傀儡申請人，串謀詐騙房委會向傀儡申請人批准其「置業貸款計劃」申請並發放免息貸款。該36項申請涉及免息貸款逾1,000萬港元。另外三項控罪指，蕭國標涉嫌與詐騙集團成員及其中10名傀儡申請人，分別詐騙東亞銀行有限公司、渣打銀行(香港)有限公司及上海商業銀行有限公司批准及發放按揭貸款，涉款共逾500萬港元。在向房委會及該三間銀行作出申請期間，蕭國標及其同謀涉嫌遞交虛假的僱傭合約及月薪證明文件，以虛報傀儡申請人的就業情況及收入。

案件編號：ESCC329/2025