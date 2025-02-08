陸客赴台旅遊受阻　陸台互相譴責

中國大陸文化及旅遊部上月宣布將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，旅遊業者組成的踩線團提出考察要求後，卻被台灣陸委會要求陸客赴台和踩線團應先循觀光「小兩會」討論才作打算。國務院台辦發言人朱鳳蓮周五（7日）回應稱，台灣的消極反應如同為陸方的熱情當頭澆了一盆冷水。

朱鳳蓮表示，陸方在恢復大陸居民赴台旅遊上態度積極、言出必行，受到台灣旅遊界和民眾的普遍歡迎，指摘民進黨出於謀「獨」對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，一再以各種站不住腳的理由對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障。她強調陸方不反對兩岸旅遊恢復後，「小兩會」就兩岸旅遊的具體問題聯繫溝通，但反對假借「小兩會」溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實。

陸委會回應稱，陸方以新冠疫情期間旅遊喊卡等例外狀況為例迴避觀光小兩會，是不負責任的託辭，形容陸客來台觀光是依據兩岸所簽訂的協議執行，由於已經暫停多年，加上兩岸情勢大幅轉變，雙方應依協議由觀光小兩會展開溝通協商，才能銜接雙方政策，作出適當安排，呼籲陸方盡快回應，而非透過媒體放話卸責，藉操作陸客來台議題作統戰分化。

另一方面，台泥公司榮譽董事長、海基會創會董事長辜振甫的夫人辜嚴倬雲周二（4日）在台北辭世，海基會周五表示，目前暫時未有陸方海協會或相關單位派人來台弔唁訊息，強調倘若有所申請，則樂於提供各式協助。