美外交人員違規開車斥菲執法人員為中國間諜　華使館轟荒謬

菲律賓社交媒體周五（7日）出現一段影片，據稱是美國外交人員在菲律賓馬尼拉違反交通規則被逮捕後，拒絕配合菲律賓執法人員的調查，誣衊對方會聯繫「中國間諜」，引發關注。中國駐菲律賓大使館的工作人員同日回應，目前尚不清楚影片中違規外國人員的具體身份，但相關指控非常荒謬。

影片發布者周五表示，這段影片來自於菲律賓的交通部門，當天菲方執法人員正在馬尼拉市中心進行執法活動，而一名自稱是美國大使館的人員，違規開進EDSA大道的巴士專用道。自稱是來自美國大使館的人員面對菲方執法人員的查證詢問，表現出抗拒的情緒，聲稱自己要前往位於菲律賓奎松市的克楠軍營，並揚言要向美國大使館報告此事，認為對方無權查看其外交證件，又威脅對方要竊取美國外交材料，再將外國護照提供給「中國間諜」。

菲律賓交通運輸特別行動和情報委員會隨後亦發文，指當日有一輛掛有美國大使館外交牌照的車輛在路上行駛期間因違反交通規則被抓，開罰單時要求對方提供護照遭拒。雙方愈發激烈，美方人員也要求菲方人員與一名更高階層的菲律賓警方人士對話，以免事態升級到大使館層級。美國大使館證實，涉事美國人員均為美國使館相關人員，使館指示所有工作人員要遵守法規。中國駐菲律賓大使館向菲方提出嚴正交涉，所謂中國公民在菲從事「間諜」活動純屬誣詬蔑抹黑，敦促菲方以事實為依據，不要搞有罪推定，停止捕風捉影的政治炒作。