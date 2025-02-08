網民出DeepSeek收費教程　數日賺逾5萬人民幣

內地初創公司DeepSeek早前推出低成本人工智能（AI）模型，社交平台湧現大批教程，更有人從中賺錢。這些課程層出不窮，價格從幾元至幾百元（人民幣，下同）不等，有人短短數日已收入超過5萬元（約5.4萬港元），也有社交平台僅會員費已收入超過18萬元（約19萬港元）。DeepSeek官方周四（6日）曾發布聲明，強調從未在國內其他平台設立任何群組，一切聲稱與官方群組有關的收費行為均屬假冒。

內媒周五（7日）報道，某培訓教程宣稱，第一批人已用DeepSeek掙錢，例如一名寶媽教人用DeepSeek在社交平台發文，賺了近1.2萬（約1.3萬港元），更有人用此寫影片腳本收費每單100元（約108港元）。也有創作者周三（5日）發文稱，「DeepSeek公眾號爆文生產課」已有超過1,300人參與，學習如何使用DeepSeek解決寫作難題。

DeepSeek是開源程序，但在多個電商平台上，有商家出售可以免費下載的DeepSeek軟件。有專家表示，普通用戶根本不需要購買所謂的教程，因為DeepSeek不需要再像之前一樣打磨提示詞，現在各大主流AI都可以直接用自然語言與其溝通。專家認為，DeepSeek的推理能力大大增強，毋須輸入似是而非的結構化語言，這些內容如果去向普通用戶進行收費，「就太黑了」。