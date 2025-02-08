華漢去年贊比亞遇害案　警方逮捕4人

中國駐贊比亞使館公布，有中國公民在當地工作期間遇害。

中國駐贊比亞使館周五（7日）發布消息，銅帶省基特韋謙比希地區去年8月29日凌晨有一間中資公司施工現場遭多名歹徒搶劫襲擊，多名中國公民被毆打受傷，其中一名江西籍的范姓男子傷情嚴重，被送院搶救。傷者因頭部受傷嚴重，經全力搶救無效過世。銅帶省刑警總隊表示，4名涉案人員已緝拿歸案，即將移送基特韋法院進行審判。

事故發生後，中國駐當地使館領導要求全力救治傷員，與當地警方交涉督促追兇破案。使館協助范男所在公司聯絡國內家屬告知狀況，使館工作人員向當地警方提出交涉，要求對方採取一切措施破案，緝拿懲處兇手，確保中國在當地公民人身財產安全。銅帶省刑警總隊日前向使館提交報告，告知案件基本偵破，警方逮捕3男1女。

銅帶省警察局局長姆韋巴在答覆案件進展諮詢時表示，警方對中國公民在銅帶省遇害的偵破工作高度重視，強調只有包括中國公民在內的國外投資者人身安全得到保證，當地政府才能吸引和留住國外投資，才能為贊比亞人民創造就業崗位和財富。使館將繼續督促當地警方加大力度，推進相關案件偵破，逮捕涉案人員。嚴懲兇手，保護中國公民正當合法權益。