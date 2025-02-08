中泰將利用雙邊合作機制　零容忍打擊電騙

泰國總理佩通坦周三（5日）起訪問中國4天，期間與中國領導人會面。中國政府周六（8日）發表中泰聯合聲明，提到雙方會在雙邊合作機制下，以零容忍的堅決態度加強打擊人口販運、電訊網絡詐騙等。

聲明指，中泰在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下，以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電騙、毒品走私、非法網絡賭博、洗錢等跨境犯罪，進行湄公河聯合巡邏執法行動。雙方將進一步討論盡早確立適當協調合作機制，有效打擊網賭電騙。雙方同意積極參與「平安瀾湄行動」，共同推進瀾湄司法合作，維護地區人民群眾生命財產安全。兩國會強化傳統和非傳統安全合作，進一步加強兩軍各層級交往、聯演聯訓、國防工業、能力建設、人員培訓和技術轉移等領域合作，促進地區和平與穩定。

中泰將維持兩國關係良好發展勢頭，面向未來並以人民為中心，加強全面戰略合作夥伴關係，有力應對傳統和新興挑戰，繼續保持高層交往勢頭，密切中央和地方政府、立法機構及其他機構間交流。經濟方面，雙方認為加強互聯互通是地區經濟整合和共同發展的重要推手，同意共同加速中泰鐵路第一期工程建設，盡快確定第二期合作模式，爭取盡早啟動二期工程建設。同時，應紮實推進中國-老撾-泰國聯通發展構想，確保三國早日實現「無縫連結」。此外，雙方同意進一步利用兩國持普通護照人員互免簽證協議便利雙邊人員往來，支持高品質、新型旅遊合作，加強旅遊安全合作，鼓勵航空公司增加非熱門城市間直航。兩國亦會推動高品質實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），支持香港加入RCEP，期待2025年盡早簽署中國-東盟自貿區3.0版升級議定書。

對於南海問題，雙方重申並維護促進南海和平、安全與穩定，和平解決爭端的重要性，會繼續與其他東盟國家一同努力全面有效落實《南海各方行為宣言》，推動早日達成有效、富有實質內容、符合國際法的「南海行為準則」。