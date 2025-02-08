2000市民參加東涌新春步行活動　寓運動於地區探索

來自700個家庭的逾2,000名市民，今(8日)日參加「營造東涌—新春步行日2025」活動，參加者按三條不同難度的路線，沿途漫步探索東涌社區。出席活動並主禮的衞生防護中心總監徐樂堅表示，步行是最簡單、方便的運動，既能減少慢性病，又有助增加心肺功能。

衞生署是「營造東涌—新春步行日2025」的支持夥伴，該活動與「日行萬步」及「匿獅」一樣，攜手提倡多步行並培養恆常運動的習慣，徐樂堅在活動中致辭指：「最好的運動就是步行，步行十分方便，隨時都做到，亦適合不同年紀的人士。步行的好處有很多，包括增強心肺功能，亦可以減輕慢性病、抑鬱、焦慮，所以我希望大家都會繼續步行這運動。」

「營造東涌」社區項目自2020年起夥拍本地社會服務機構包括凝動香港體育基金於東涌攜手推動。透過機構、學校、企業間合作，為東涌居民舉辦一系列家庭、運動、兒童遊戲、青年就業及共融活動；加強社區連繫，善用社區資源，達致助人自助，營造東涌成為一個更共融及有歸屬感的社區。至今已惠及超過55,500名市民。