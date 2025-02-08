打擊熱門旅遊景點扒竊案　拘3人包括非洲假難民

為打擊港島區內扒竊及盜用信用卡案件，尤其針對發生於熱門旅遊景點的罪案，執法部門在今年1月26日至2月8日期間，展開代號「護甲」的執法行動，共拘捕3名男子(39至44歲)，涉及「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪。

第一宗案件發生於2月6日晚上約7點，執法部門收到一名外國遊客報案，指他在山頂觀光期間，發現其背囊內的錢包被賊人盜去；錢包內的信用卡其後亦被盜用，以此於不同店舖內購物。受害人的損失金額約為1.6萬港元。

執法部門經深入調查及翻查大量閉路電視影片，迅速鎖定一個扒竊集團，並於案發翌日(7日)拘捕2名分別41歲和44歲的集團男骨幹成員。被捕人士為蒙古籍人士，均持有護照，他們涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」，警員及後亦在二人曾經入住的旅館內，起出一些手袋、錢包及疑犯犯案時所穿着的衣物等。

第二宗案件發生於2月8日的凌晨時分，警員在中區蘭桂坊發現一名外籍男子形迹可疑，並目擊他走近一名醉酒男子，趁機在醉漢身上偷走一部約值8,000港元的手機，警員隨即上前制服及拘捕該名男子。被捕的非洲籍男子39歲，持「行街紙」留港，他涉嫌「盜竊」。上述兩宗案件的被捕人士現正被扣留調查。

執法部門提醒，旅客及市民要時刻保管好自己的個人財物，尤其是前往人多擠迫或熱門旅遊景點，更應該留意身邊有無可疑人士，以免被賊人有機可乘。