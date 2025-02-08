宜賓市筠連縣山泥傾瀉　致30多人失蹤

四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村周六（8日）早上11時50分左右發生山泥傾瀉，造成30多人失蹤。應急管理部部長王祥喜率領工作組到場指導救援處置工作之餘，中央政府指示要千方百計搜救失聯人員，防止發生次生災害，切實保障人民群眾生命財產安全。

金坪村2組坐落在山坡之上，約有200多名村民。一名村民表示，他當時正在山下，看到「整個山體都滑下來了，漫天灰塵，大概持續了10分鐘左右，陸陸續續有大石頭滑下來」。另一位村民則聽到「轟轟」響聲，出門查看後發現石頭從對面數百米高地方滑下來，遠看「像拳頭一樣大」。

事發後，大批救援人員與民眾隨後到場。由現場照片可見，當地地面布滿碎石，消防員與村民合力徒手搬開石頭。村幹部透露，天災導致大約10戶民房被埋，村子通往外面道路實行交通管制，目前只有運送物資、傷員及救援車輛可以通行。

截至下午5時，當地救出兩人，均無生命危險。應急管理部已啟動地質災害三級應急響應，國家防災減災救災委員會亦啟動國家四級救災應急響應，其中應急管理部已調派國家綜合性消防救援隊伍、國家礦山應急救援川煤隊及中國安能集團趕赴現場救援，合共投入416人、105車、8犬及76台（套）裝備。