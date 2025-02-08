深圳證監局前黨委書記兼局長　涉受賄遭開除黨籍

陳小澎被開除黨籍。

中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組、江蘇省紀委監委公布，經中央紀委國家監委日前批准，由於中國證監會深圳監管局原黨委書記、局長陳小澎嚴重違紀違法，中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組與江西省贛州市監委展開紀律審查及監察調查。經中國證監會黨委研究，決定給予開除黨籍處分，依規定取消其享有待遇，收繳其違紀違法所得。

經查，陳小澎嚴重敗壞證券監管形象，嚴重污染資本市場生態，處心積慮掩蓋犯罪事實，與他人串供對抗組織審查，私藏及閱看有嚴重政治問題書籍；違規收受茅台酒等高檔禮品，多次接受可能影響公正執行公務宴請，長期違規接受監管服務對象無償報告車輛服務；濫用監管權力，在證券公司、上市公司日常監管、稽查執法，擬上市公司輔導驗收、企業發行上市及重大資產重組審核等方面為他人牟取利益，以投資理財、投資入股等名義非法收受財物，數額特別巨大。

由於陳小澎構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重且影響惡劣，經江西省贛州市監察委員會研究，決定將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。