冬天氣溫急速變化加上流感活躍　增心臟病發作風險

冬天心臟病發機會大增，患者、長者要小心！心臟病於本港常見致命疾病中排第4位，每年約有6,000多人病發致死，尤其不少男性、長者更屬於高風險人士。有心臟科醫生指出，冬天氣溫變化急速，加上流感活躍，會令心臟病發作風險上升，患者及高危人士要做好保暖等措施。另外，冬季外遊旺季，他提醒病情較嚴重者，參與較劇烈活動時要小心，浸溫泉亦要「適可而止」，避免對心臟構成太大負擔。

根據政府資料，2022年本港因此病而離世的患者達6,791人，佔當年總死亡人數逾一成。其中以冠心病為最多，佔心臟病死亡個案58.8%。同時，衞生署一項調查指出，40至74歲於社區居住，且沒有相關病徵的人中，有18.4%為心血管疾病高風險人士，其中男性比例達34%，遠高於女性的4.9%。調查亦顯示，心血管疾病會隨年齡增長而上升，由40至44歲的1.1%，升至65至74歲的44.5%。

心臟科專科醫生張志揚指出，心臟病中，以冠心病較為普遍，而「三高」、吸煙、飲酒，以及年紀增長等均會令患病風險上升，病徵包括心絞痛、心率不正等。由於相關心臟疾病的病發原因與心臟受壓有關，當冬天寒冷的天氣加劇心臟負荷及壓力，便使病發機會增加。同時，不少傳染病冬季會較活躍，例如流感、感冒等，一旦染病也會令心臟負擔增加，而且流感病毒、感冒菌本身亦可能「入心」，故必須慎防感染。而長者由於適應能力、抵抗力較低，冬天氣溫轉變、流感肆虐，其病發風險也會比年輕人高。

要提防冬天心臟病發，張志揚提醒，若本身患有冠心病，首先要小心保暖，尤其頭頸等失去體溫最快的部位。而長者等免疫力較差的人士，亦可考慮接受流感疫苗接種，以預防重症。患者也要注意溫度變化，例如脫衣物後沖熱水涼，一冷一熱之下，雖未至於心臟病發，但也有可能加大心臟壓力。

心臟病人外遊時亦要留意，張指出，除了特別情況，例如先天性心臟等坐飛機時或會受氣壓影響，絕大部分病情控制得好、病情及指數穩定的患者，外遊不成問題。但他亦提到，患者要小心考慮是否參與一些令心臟負荷大增、較為激烈的運動，例如滑雪等，也要留意當地氣溫會否太凍、保暖措施是否足夠。外遊行山時亦要小心山上空氣稀薄，溫度也較低。

不少人會外遊浸溫泉，張表示，溫泉水水溫較高，當身體浸在泉水中，表皮血管擴張，心跳就會加速，加上人體愈來愈熱，心臟泵血也要「泵快啲、大力啲」，造成一定負擔，有機會誘發心臟病發及心率不正。若本身有心臟病，且病情未受控的高危人士及長者，最好視乎自身的指數及溫泉溫度，「適可而止」地浸，參考一般溫泉建議浸約15至20分鐘，不宜浸太久及太熱。

不少有植入心臟起搏器的患者，浸溫泉時有所擔憂。張就表示，部分病人由於心率過慢，需要植入心臟起搏器，防止心率不正、昏厥等情況。兩種起搏器中，傳統款會連接電線，傷口更大，術後恢復需時較長。而新型無線款就較細小，植入後也不需限制病人活動。由於浸溫泉時，多數會令心跳加快，故對兩種起搏器運作的影響不會太大。