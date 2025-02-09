市建局推預防性維修資助計劃　至今接8宗申請　3屋苑獲批

為推動「預防性維修」概念和實踐，市建局行政總監韋志成表示，市建局團隊從財政資助、技術支援及宣傳教育這三大工作方針，去年4月推出「預防性維修資助計劃」，資助大廈法團委聘認可人士編製「樓宇保養手冊」進行日常保養及維修、制定以10年為周期的維修保養計劃及相關工程開支估算，並為保養計劃設立特別基金和定期供款方案。

計劃推出以來，市建局至今共收到8宗申請，涉及超過6,000個住宅單位，涵蓋的樓宇類別由單幢樓至大型屋苑；樓齡由30多至近60年，遍佈港島的中西區、南區和東區、九龍城和屯門等地。目前位於港島南區的一個大型屋苑，以及屯門兩個私人屋苑，已獲發「原則上批准通知書」，約5,500個單位住戶受惠；另有兩宗申請亦正在審批中，最快本月內發出「原則上批准通知書」。

市建局已編制全港首套適用於一般私人樓宇的樓宇保養手冊指引及範本。該「指引及範本」按照現行法例，包括《建築物條例》及《消防條例》等有關樓宇需要適時維修的要求，並參照現時保養得宜的大型屋苑在樓宇復修工作方面的成功經驗，從「預防性維修」的理念出發而編制，供業主、法團和物業管理公司自行委聘的認可人士、註冊檢驗人員或結構工程師參考和使用。今年1月，市建局已將「指引及範本」的英文版，上載至市建局網站。中文版亦預計在未來一至兩個月內推出。

市建局重申，不能單靠政府和市建局提供資助以推動業主為樓宇進行維修和保養。長遠而言，除了繼續加強給予業主技術支援和宣傳教育，提升他們在「預防性維修」方面的知識技能、裝備他們自主籌組定期維修保養所需的能力和「財力」之外，更需要強化樓宇保養相關的法規，促使業主履行責任，達致新、舊樓宇皆做好樓宇維修保養、保持良好狀態的目標。