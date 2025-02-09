深圳助企惠民措施　港澳企業可一站式落戶

內媒周日（9日）報道，廣東省深圳市市場監督管理局日前發布助企惠民措施，其中在提高外商投資註冊便利化程度方面，推出多語種商事指南，實施繁簡字、中英文商事登記政務服務，創新推出「深港通註冊易」、「深澳通註冊易」商事服務。報道形容，港澳企業可一站式落戶深圳。

《深圳市市場監督管理局2025年助企惠民若幹措施》涉及市場准入准營、企業增信賦能、知識產權運用保護、維護市場秩序、規範監管執法、加強民生保障6個方面，共推出20條具體措施。在提升商事登記服務效率方面，將拓展錄音影片「雙錄」電子簽名應用、實現全覆蓋，新增戰略性新興產業和未來產業的經營範圍條目。提供政策主題式服務推送，根據經營範圍精準推送特定領域行業產業政策。簡化「個轉企」業務辦理流程，由「先注銷，再新設」優化為直接變更，實現一次辦理、當場辦結。

為了深化大灣區規則機制對接，深圳市高質量建設信用服務大數據實驗室和粵港澳大灣區信用建設聯盟，拓展電子印章互認範圍。探索推動「香港註冊+河套營運」發展模式，推進河套國際性產業與標準組織聚集區建設，制定申報一批「灣區標準」。拓展碳足迹標識認證產品目錄服務範圍，面向公眾、重點企業和認證機構開展培訓指導。