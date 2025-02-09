經歷移民潮非首次　議員：港發展蓬勃自然有人回流

香港經歷過多次移民潮，包括1997年回歸前及2019年爆發社區運動後。有議員今日(9日)電台節目中被問及相關議題時指移民並非只出現一次，只要香港發展更蓬勃，自然有人會回流，又指港有空間及條件接待更多旅客，會爭取把「一簽多行」有序地擴展至大灣區其他城市，並考慮廣州優先。

該名議員指出，由回歸至今，推行愛國主義教育都很艱難，有人認為是洗腦教育，但所有主權國家都是要讓民眾認同，當有人欺負國家時，便會站出來維護國家，像有人欺負家人時，不用說出口，自然會站出來保護家人。

對於中央將香港打造成高端人才聚集地，重點放在國際及高端人才上，該議員指特區政府有主體責任推出配套措施吸引國際高端人才，例如考慮興建更多國際學校，又指有聲音期望內地可為來港高才及專才推出「專款專用」，用作置業、租樓等，以及有特別稅務安排，讓人才更好落地香港。

在吸引旅客方面，該議員指聖誕及農曆新年時，看到香港有空間及條件接待更多旅客，而現時旅客傾向深度遊及特色遊，相信配合內地「一簽多行」政策，兩地市民可有更多旅遊選擇，故會爭取，將「一簽多行」有序地擴展至大灣區其他城市，並考慮廣州優先。

該議員又指現時國際格局是大國博弈，發展迅速，是前所未見的大時代，認為本港要堅強信心，因為經濟數據仍有持續正增長，亦有一國兩制優勢，背靠祖國，聯通世界，又指香港有時為中央帶來很多麻煩，但中央對一國兩制及香港的支持是由始至終。