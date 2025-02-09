港大研新技術分析細胞生長過程　助科研理解細胞發展及疾病演變

香港大學研發一個大型計算技術「StaVia」，並成功應用該技術分析斑馬魚胚胎從單細胞成長，發展為完整的生物體的過程，有助理解細胞生長及疾病發展情況。港大團隊又指，雖然人類與斑馬魚存在明顯差異，但人類基因實際上有7成與斑馬魚相同。技術未來有望用於基礎生物學或基礎研究，為生物學家和生物醫學科學家了解細胞發展情況，甚至有望幫助解決老化等全球性問題。

港大工程學院生物醫學工程課程主任謝堅文領導研究團隊，與港大李嘉誠醫學院生物醫學學院教授何永基及黃淵華合作。團隊的主要成員Dr. Shobana V Stassen指，「StaVia」開創了一個名為「時空組學」的新領域。此技術能夠有系統地，進行細胞「時空組學」數據分析，有關數據涵蓋細胞分子層面的信息，例如基因、蛋白等，幫助追蹤單個細胞在不同時間和身體不同位置的活動和行為。研究人員可以同時分析組織結構的空間信息、細胞的組學數據及其隨時間的變化，甚至構建一個直觀的「地鐵圖」，用於分析細胞在組織或器官中的時間軌迹和空間分布。

謝堅文表示，是次研究成果非常重要，新技術「StaVia」讓團隊能夠首次詳細探索斑馬魚胚胎從受精後10小時至10天的完整發育過程，包括以往被忽略的細胞類型，為研究人員提供了有關細胞形成及發展的新見解，協助人員理解其他生物體的生長與發育過程，例如胚胎發育出神經系統、皮膚和感官器官等，從而以更清晰地繪製發育時間線，並為研究人員提供疾病演變的線索。