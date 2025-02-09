城大研究指轉用新能源　有助減少收入不平等及提升增長幅度

香港城市大學發現轉用清潔煮食燃料可顯著促進多個可持續發展目標的落實，城大能源及環境學院、以及公共及國際事務學系張林指出，取得清潔煮食燃料的情況並不平均，在發展中國家尤其明顯，團隊根據來自中國家庭的數據，發現當清潔煮食燃料的使用量增加10%，即可令全國家庭年收入增加370億美元。而低收入家庭的升幅尤其顯著，代表有助減少收入不平等。

張林表示，能源轉型常被看作由經濟增長推動，但研究發現，轉用新能源亦有助減少不平等及提升收入增長幅度。而研究的最大難題是要找出能源轉型究竟如何改善收入分配，能源轉型有助增強人力資本及重新分配勞動時間。

另外，清潔煮食燃料可減少患上肺病和一系列長期病患的機會，改善民眾的整體健康狀況。當清潔煮食燃料的使用量增加10%，即可令全國醫療開支每年減少23.4億美元。此外，使用清潔煮食燃料可節省人們取得燃料及煮食的時間，讓他們得以每天騰出0.4小時進行其他活動，從而增加勞動力供應和工資收入。

張林預期到了2030年當清潔煮食燃料變得更易取用，收入以至不平等問題將得到改善，並指研究就加快全球實現聯合國可持續發展目標提供了重要見解，政策制訂者可結合能源、貧窮及不平等問題的解決方案，推動社會整體發展。