高雄碎屍案續搜索殘肢　傳疑兇第4名目標目前安全

蛙人繼續在疑兇棄屍的河道打撈。（中時電子報圖片）

台灣高雄連環殺手碎屍案調查周日（9日）進入第4天，警方續派蛙人在男疑兇棄屍河道打撈，期望尋找3名年長遇害女性頭顱，將持續至周一（10日）結束，同時派人到焚化廠及垃圾車等搜尋。對於外界流傳疑兇有第4名目標，警方確認該名婦女安全。

截至目前，警方僅尋獲71歲林姓女死者部分遺體，尚未尋獲74歲張姓婦人及疑兇張介宗的75歲黃姓大嫂遺體，只在張家發現血漬，暫無法直接證明張姓婦人及黃姓大嫂遇害，關鍵兇器下落仍然成謎。

為了尋找一眾死者頭顱，警方周日增派共約40人搜索金鞏橋、成功橋橋墩下及涵洞河道，同時察看附近碼頭有否任何殘肢。對於目前尚未發現死者頭顱，警方說頭顱較重，浮起來機會低，要由蛙人落水打撈，會盡力找尋。

對於傳出疑兇家中有本「死亡筆記」，上面寫上4名婦人名字，遇害3人均名列其中，警方澄清未在張介宗家中檢獲「實體紙本」，不過證實民眾提供情報中包括另一名女性名字，經查該名婦人家住南部，目前平安，亦非失蹤人口，與疑兇關係仍在確認。警方透露，疑犯口風很緊，目前只能循事證、科學辦案手段調查，已扣查手機翻查通訊紀錄。