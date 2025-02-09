渣馬3名原得獎跑手被DQ　涉佩戴非本人號碼布

渣打馬拉松2025今晨(9日)舉行，有跑手表示天氣適合跑步，只有上橋位較大風。另有參賽者指天氣未有想像般寒冷，指「全程都好好跑」。在賽事結束後，渣馬大會表示跑手出席率為9成，非常理想，另有3位原得獎內地跑手涉號碼布紀錄與身份不符，遭取消資格(DQ)。

渣馬大會表示，被取消資格的跑手主要涉及男子10公里和男子半馬拉松的賽事，在賽後核實得獎跑手身份時，發覺該跑手掛的號碼布不是他本人，並向田總及相關人員報告事件，最後決定根據規例，取消有關跑手的資格。他又稱除了取消涉事3人的今年成績外，若有進一步懲處，是需要再掌握更多資料，甚王與涉事3人有進一步的溝通，「了解返整個來龍去脈」，大會才有進一步跟進。

原先半馬拉松男子三甲，冠亞軍分別是內地跑手賀應兵及孫曉陽，兩人被DQ，港將林穎璋遞補得冠軍，而亞軍及季軍是黃冠衡及黃啟樂。而10公里賽事方面，原先亞軍內地跑手藍捷懷被DQ，最後亞軍是黃子圖，季軍是謝俊賢。消息指，編號40083的跑手跑向終點，依順序是第2名，而在大會紀錄中該編號屬於藍捷懷。但大會確認過外表後，發現實為另一名同一賽事跑手徐國歌。

此外，渣馬大會稱，截止今早11時許，共處理了逾900位傷者，大部分屬擦傷、扭傷、肌肉抽筋等輕微情況。截至下午1時，香港馬拉松有20名參賽者不適曾經送院，兩人已經出院，餘下18人中，有5名男子情況嚴重，正在律敦治醫院留醫。其餘13名留院的參賽者情況穩定，涉及10男3女。