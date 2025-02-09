最新航空公司排名　傳統航空國泰摘殿軍　低成本航空香港快運排第4

澳洲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com近日公布2025年25間最佳航空公司(World's Best Airlines)排名，大韓航空蟬聯榜首，第2名是卡塔爾航空、新西蘭航空列第3、國泰航空則排第四。另外，國泰航空旗下「香港快運(HK Express)」登低成本航空第四。

國泰航空表示，很榮幸在今年競爭激烈的AirlineRatings全球最佳航空公司中，繼續位居前五名的位置。另外，於去年推出的全新爾雅商務客艙亦取得卓越成績。國泰未來會繼續致力於投資和進一步提升顧客體驗，並即將為顧客帶來令人期待的新消息。

該集團又稱，樂見集團旗下香港快運躋身全球五大最佳低成本航空公司之列，繼早前榮獲全球最安全的低成本航空公司後再下一城。

網站評估全球385間航空公司的飛行紀錄、按照2年來的重大事故、機隊年齡、機隊規模與事故頻率、死亡人數、盈利能力、國際航空運營安全認證、國際民航組織國家安全審核成績、飛行員技能與培訓等。

網站行政總裁 Sharon Petersen指，入選最佳航空公司在運營方面有着卓越和創新的表現值得認可，推出專門獎項類別，希望表揚航空公司和為旅遊業帶來正面影響。