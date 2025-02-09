台漢光演習　傳首驗證後備旅動員編成

因應中國大陸威脅日增，台灣近年不斷加大漢光軍事演習強度。台媒上周六（8日）引述消息報道，當地本年度「漢光41號」演習將首度實兵驗證後備旅動員編成，亦會與地方政府民防團隊執行關鍵基礎設施防護演訓。這是台方1949年以來首次執行後備旅動員編成，並參與戰鬥演訓。

後備指揮部負責台軍後備動員，由2022年起改為隸屬防務部門全民防衞動員署，同年7月獲防務部門編配至陸軍司令部，由陸軍提供建置後備旅人事、戰備、訓練及後勤整備業務。經過兩年多時間，後備指揮部本月起回歸全動署，未來主要業務是常態徵召190萬名後備部隊，以及展開教育召集訓練等。

台灣防務部門已確定於漢光演習擇定一個後備旅進行旅級動員編成，藉此驗證動員成效。知情人士透露，台軍以往配合漢光演習出動後備動員多以連及營級為主，單位兵力規模介乎約100至500人之間，旅級單位規模更大，動員兵力總數有望達到2,400至3,000人左右。

報道另提及，全台18個縣市後備指揮部已於去年年底至今年年初全數編成，平時負責14天教召訓練，戰時則肩負地區守備，並與盟友協同展開關鍵基礎設施防護等工作。

另外，台灣防務部門周日（9日）通報，由早上6時前24小時之內，偵獲解放軍14架次軍機及6艘軍艦持續在台海周邊活動，其中9架次軍機飛越台灣海峽中線，進入台灣北部及西南空域，台軍運用任務機、艦、岸置導彈系統嚴密監控及應處。