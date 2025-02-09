男子從醫30年　自學畫逾20本手術圖譜

內媒上周六（8日）報道，湖南省長沙市一名從醫近30年的醫生至今完成上萬場手術，期間堅持手繪超過20本手術圖譜，更無償分享給醫生同行參考，細心且無私的精神獲得無數人尊敬。

中南大學湘雅三醫院創傷骨科主任兼骨科副主任羅令表示，他現在除了帶手術，門診工作亦排得很滿，其接收的病人部分是慕名而來，部分則是由其他醫院醫生轉介而來。他形容，世界上沒有病人的骨科病例是一模一樣，因此對待每位病人都需要做好手術前的詳細計劃，而每次完成手術後，他都會認真地整理詳細資料和情況。

羅令憶述，由於年輕時沒錢買相機，為了更好地學習有關骨科的專業知識，他自學繪畫並在其他醫生做手術時從旁觀察，繪畫記錄畫面，逐漸形成習慣，至今累計有超過20本相關手術圖譜和筆記，以及逾7萬張有關照片，製作成電腦簡報總容量超過700GB。他表示，許多同行希望能參考他整理的資料，他毫不吝嗇，大方地與他人分享。

羅令表示，復康過程和手術同樣重要，因此他會要求家屬錄下他教導病人的動作，回家才能繼續好好康復。他憶述，曾遇到一名17歲高中生手骨折需打石膏，父母卻詢問是否能提前拆石膏參加期末考試，他聞言拒絕，更反問：「拆了石膏寫字，難道有身體健康重要嗎？」他直言病人只能按照他的醫療原則辦事，希望能讓每位病人獲得最好的治療。