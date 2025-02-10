罐車側翻洩漏粗苯　水質斷面穩定達標

一輛從廣西梧州開往河南濮陽的罐車上月31日在湖南省永州市零陵區康濟大道和朝陽大道交匯處翻側，造成車內部分粗苯洩漏。零陵區應急管理局上周六（8日）公布，目前事故點周邊雨水管網及溪流溝澗的污水和受污染底泥均已清洗完畢，上周一（3日）起水質斷面全線持續穩定達標。

通報指，針對粗苯燃爆風險，政府迅速疏散轉移警戒區內群眾，組織專業隊伍在洩漏流經的雨水管道和溪流溝澗搆筑7道堤壩進行截留，將洩漏粗苯有效攔截在瀟水河前，並迅速將污染物轉運至安全場所進行專業處置。為確保水質安全，團隊在瀟水、湘江沿線布設20個水質監測點位進行加密監測，對自來水廠各環節開展滾動水質檢測，對洩漏粗苯及事發地被污染土壤和管道進行全線專業清理，並運輸至專業機構進行無害化處置。在事故現場安全風險解除，大氣環境質量持續穩定達標後，已有序組織疏散群眾安全返回。

零陵區應急管理局強調，在事故處置過程中，自來水廠水質始終安全可控，城鄉供水正常，永州市人民政府和零陵區人民政府已分別於上周四（6日）和上周六終止應急響應，將繼續做好後續相關處置工作。