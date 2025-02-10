冬天補身要「食得精」　中醫贈冬季養生貼士

冬天日短夜長，又凍又乾，不少人會趁機「補補身」，但「濫補」隨時適得其反，亦要小心勿「亂補」。除了「寒底」、「熱底」進補外，亦可因應「九型體質」食用合適補品。註冊中醫師陳翠萍就指出，冬天不一定要「大補」，反而應注重日常補身，且最好要「食得精」，配合自己身體狀況、體質進補。另外，她推介多款美味的補身湯水，以及一些穴位及養生秘笈（見表），助大家冬天養好身子。

中醫有「四時」之說，即「春生、夏長、秋收、冬藏」，入冬要將能量收藏，待春天釋放。陳指出，冬天日短夜長，人體需要補充更多養份，提升抵抗力，因此可「食多少少」，但亦不宜過量。她又指，其實冬天不一定要「大補」，也可以平補，多食健脾食品，簡單如雞肉等溫性食物亦可，而且一年四季恒常補身也很重要。

陳續稱，一般入冬可考慮進食些滋補食品，例如食鴨或羊肉，滋補養陰。不過，有些人一到冬季就大量進補，常吃參茸等補品，做法未必可取。她強調，補身不能盲目跟風，最重要是「食得醒」，按自己身體情況食對應補品。

坊間普遍會將人的體質分為「寒底」、「熱底」，陳指女性每月經期要「捐血」，容易血虛，手腳冰冷，較多為「寒底」。而熱底人士則多數愛吃熱食，面頰常會「紅扑扑」。寒底者較適合於冬天進補，補回身體流失的養份，可吃些溫補食品，如月經完飲八珍湯。而熱底者則不需於冬季刻意進補，可吃些平性食品，早些睡覺便可。

中醫學上，可將體質再深入分為「九型體質」，如血虛、氣鬱、陰虛等。陳翠萍指，如有這類體質偏頗問題，則要取得陰陽平衡，過剩則減，缺者則補。氣虛者宜冬天進食蔘類補氣，而陽虛者經常沾寒沾凍，宜食羊肉等。至於陰虛者火較旺則不宜太補，應考慮補水養陰，吃些平和食物，如鴨肉、雞肉等，使體質變得平和。她又指，補身時要留意自己身體情況，若過度進補可能會生痱滋、生瘡，甚至頭暈、消化不良、敏感等。一旦出現相關情況，應減少或停止進補。

另外，陳提醒，老友記切勿胡亂進補，如有長期疾患更可能令病情惡化，故長者、孕婦不宜自行進補，即使想補亦最好先諮詢中醫師意見，而嬰兒屬純陽之軀，除非先天有特稟體質（即體質較差），否則亦不需刻意進補。她又提到，有不少家長為子女健康着想，經常煲大量補品予小朋友，但想小朋友健康，應以健脾為主，因為脾胃有如體內工廠，養好脾胃可確保營養輸送，透過日常湯水，如間中煲清補涼等，已經足夠幫助孩子健康成長。