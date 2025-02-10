東方日報A1：業主一拍兩散　劏房迫遷叫慘

去年《施政報告》提出一系列解決劏房問題方案，包括訂立最低居住標準、設立「簡樸房」登記制度，以及取締不符合最低標準的「劣質劏房」等。簡樸房政策諮詢今天結束，全港基層爭取住屋權益聯會認為政策並未真正解決劏房的根本問題，規管建議要有窗、廁所有排氣扇等，現實亦很難做到，擔心「一刀切」規管反而引發更多隱憂。聯會指不少劏房住戶擔心單位遭到取締，劏房標準缺乏彈性，或導致劏房被大規模取締，結果被迫遷或加租，期望政府可訂立起始租金。議員認為政府需精準幫扶，冀不只靠過渡性房屋及簡約公屋當作解決所有問題。

劏房逐步被取締後市場上房屋供應量將會減少，劏房租金必然會上升。聯會認為會進一步加重基層的經濟負擔，亦會在尋找居所時面臨更大困難，即使業主將劏房改建為簡樸房，亦擔心成本最終會轉嫁到租戶身上。

另外，政府目前尚未提供任何安置方案，聯會擔心在劏房被取締或租金上漲後缺乏安置安排，即使能夠安置到過渡性房屋或簡約公屋，亦擔心會被迫搬遷到較偏遠的地區，在居住期限結束後又再面臨搬遷情況，搬遷成本對基層人士而言亦難以負擔，加重生活及經濟上的壓力。

聯會續指，即使政府實施劏房租務管制，許多租戶仍然缺乏保障，違規租約的情況也相當普遍，加上出現被迫遷的情況，若政府推行最低標準，擔憂在沒有任何的保障下被業主趕走。在許多不確定因素的影響下只能不斷搬遷，最受苦的便是小市民，促請當局確保劏房租務管制的執法，避免出現迫遷情況。

聯會建議，當局應分區及分階段地推行取締劏房及轉為「簡樸房」的政策，以避免在同一時間內取締過多劏房，導致市場上出現單位不足的情況，影響居民搬遷。又指最好選擇一個有足夠安置單位的區域開展工作，待該區域的簡樸房供應充足後，再逐步取締鄰近的「劏房區」。

此外，對於受政策影響的住戶，聯會認為政府應加快其公屋批核進度，避免不必要的頻繁搬遷，並提供同區安置的方案，以減少他們因搬遷而需轉校和轉工的麻煩。當局亦應為受政策影響的劏房居民提供搬遷津貼，以應付新單位的按金、搬運費用及請假安排等。

針對整體房屋政策，聯會認為應重新審視單身人士計分制度，又指出單身人士所能夠負擔的租金有限，往往最容易租住於不合規格的劏房，亦有較大機會居住於需要被取締的單位。同時，單身申請者的公屋輪候時間過長，政府應該重視他們的住房需求，並增加單身人士公屋單位的供應量。

聯會又認為當局應根據各區房價標準，設定合理的起始租金，以減輕基層家庭的租金負擔，亦避免業主加租將改建簡樸房費用轉嫁至租戶，令劏房戶負擔不起簡樸房租金。

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