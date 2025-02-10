引入「機械人」手術系統助開刀　東區醫院逾3850名病人受惠

醫療技術日新月異，有公院引入「機械人」系統協助開刀。東區尤德夫人那打素醫院的「機械人輔助手術」團隊，獲選為醫院管理局2024年度傑出團隊。透過此項技術，提升病人手術安全性、縮小傷口，同時可縮短醫護人員培訓時間。截至去年12月，已有逾3,850名病人受惠，其中最常見的手術包括泌尿科、肝膽胰及結腸科等。團隊期望未來可透過不同方案，包括引進更新型科技，進一步提升機械人輔助手術技術，並普及至更多手術類別。

東區醫院外科顧問醫生黎定揚表示，東院於2009年成立全球首個「機械人綜合內鏡微創手術室」，開始進行人手機械輔助手術，並於2017年引入最新的機械人輔助手術系統，將技術應用於多個專科、不同類型手術中，若個案合適，便會改以機械人輔助手術完成。他續指，此技術除了可為病人帶來效益，亦為醫生進行複雜手術時提供支援。

東院外科副顧問醫生俞文軒指出，此系統的機械臂可多軸向運作，能模仿人體手腕動作，且活動範圍更大，有助進行複雜手術，例如縫合程序，精準程度更勝傳統微創儀器。而系統內亦配有先進整合系統，包括螢光影像視覺系統，醫生注射特別藥水後，系統可顯示手術範圍及器官供血情況；融合3D模型，系統會提供電腦產生的3D模型，供醫生實時比對；以及術中超聲波影像掃描。另外，透過系統，有助培訓主刀及受訓醫生，可縮短複雜手術的學習時間。

俞續指，東院現時常用機械人輔助手術，不單外科，亦有婦科、耳鼻喉科，最常見的包括泌尿科、肝膽胰及結腸、內分泌科。團隊亦於日常手術編排上作出調動，讓其他團隊有需要時可使用該手術室，提升相關服務量。截至去年12月，東院已為病人提供逾3,850宗機械人輔助手術。

他又稱，此項技術有助醫護執行手術之餘，更能提升病人安全性，減低出現併發症的機會，尤其能減低術中失血量。同時，機械人輔助系統傷口較小，有助改善病人術後傷口外觀，亦可加快康復速度。

東院麻醉科資深護師張嘉敏指，於機械人輔助手術室工作，相關醫護人員要有三年手術室經驗、完成機械人公司基本自學課程、接受培訓及考核等，其後亦要持續參與相關培訓及研討會，以確保人員有足夠能力應付各類情況。