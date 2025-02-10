報復美國 中國今起對部分美貨徵10至15%關稅

美國對中國進口商品加徵10%附加關稅措施於美東時間上周二凌晨零時01分生效，中國財政部同日宣布向原產美國的部分進口商品加徵10%至15%關稅，措施周一（10日）生效。

國務院關稅稅則委員會發布公告指，美國政府上周六宣布以芬太尼等問題為由對所有中國輸美商品加徵10%關稅，此舉嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也破壞中美正常經貿合作。根據關稅法、海關法、對外貿易法等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，中方周一起對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。其中對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、貨車加徵10%關稅，對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

內地傳媒周一指，中國貿促會當日帶着30多家國內知名企業前往哈薩克斯坦，組織雙方企業簽署合作意願，企業涉及礦產能源、石油化工、機械製造等行業。貿促會之後也會帶着中國企業前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區開拓多元化市場，商談油氣貿易、汽車、農業機械等方面的合作。