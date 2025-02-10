亞冬運港隊冰球選手被襲　港協強烈譴責土庫曼

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）對於周日(9日)在哈爾濱亞洲冬季運動會（亞冬運）男子冰球C組中國香港與土庫曼的賽事結束後，港隊運動員在比賽場地被土庫曼運動員蓄意襲擊受傷表示強烈譴責。

周日賽事中，港隊以5:1擊敗土庫曼，取得三連勝晉級。惟賽後雙方球員於握手時發生激烈衝突，其中土庫曼球員持球棍毆打港將，事件擾攘約1分鐘，當時裁判已對涉事球員作出處罰。

港協暨奧委會周一(10日)凌晨發出聲明指出，在事發後與中國香港冰球總會透過錄影片段了解整體情況，亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛隨即向國際冰球總會、亞洲奧林匹克理事會和賽事統籌相關單位交涉，要求基於事實採取紀律行動，以維護所有參賽運動員的人身安全。對於土庫曼運動員在賽事結束後，蓄意襲擊我方球員引致受傷的行為，港協暨奧委會已就相關的行為要求籌委會作出必須要的懲處。

兩名受傷的球員經代表團醫生及當地醫院診斷後，並無大礙，情況穩定。港協暨奧委會對港隊男子冰球運動員在事件中表現克制，堅守奧林匹克精神，處理恰當。