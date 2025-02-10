宜賓山泥傾瀉繼續搜救　兩名傷者為一對婆孫

四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村上周六（8日）突發山泥傾瀉，至少造成1人死亡，2人受傷，仍有28人失聯，救援人員周一（10日）繼續搜索失蹤者。內媒報道，目前兩名獲救傷者為一對婆孫。

傷者親戚透露，58歲婆婆傷勢較重，送往醫院時短暫昏迷，電腦掃瞄檢查顯示存在粉碎性骨折等情況，但肝臟脾臟沒有受傷，生命體徵平穩，目前在深切治療部留醫。11歲孫女傷勢不重，現在留醫外科。婆孫居住兩層樓高磚屋，山泥傾瀉時婆婆和3名孫輩在家，婆婆被埋在土石堆中，獲村民及時刨開土石救出，孫女在樓上玩耍時因聽到垮塌聲響後跑出房屋幸免於難，山泥湧至時腿部擦傷。其餘兩名孫輩仍然失聯。

距離山泥傾瀉現場近400米遠的村民朱華明（化名）稱，上周六事發前路過現場，發現高家坪背後山上輕微落石，由於有其他村民向政府反映情況，他便出門探訪親戚，未料接近午飯時間就收到電話稱發生山泥傾瀉。事發後村民都去救人，只救出兩人。獲救婆婆的親戚和朱華明均證實，以前村裏發生過垮塌，未造成房屋損毀，去年臘月又發生垮塌後設置防護網，但後來被石頭擊穿打爛。