黎智英供稱社交帳戶追蹤名單及主題標籤　由「徒弟」李兆富處理

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（10日）踏入第131日。黎智英繼續接受盤問。黎智英指，其Twitter （現稱X）帳戶的追蹤名單及主題標籤，均由「徒弟」李兆富處理，他不曾過問，但自己會為貼文負責。

控方今就黎智英的Twitter 帳戶提問。控方指，帳戶追蹤了英國保守黨人權委員會委員裴倫德、重光團隊（Fight For Freedom Stand With Hong Kong）等。黎智英指，追蹤名單是由「徒弟」李兆富負責，他不知李追蹤了誰。黎承認曾盡力嘗試阻止國安法生效，國安法生效後，亦嘗試減低國安法影響，但表示沒多想外國如何回應國安法。

控方在庭上展示一系列帳戶貼文，顯示不少貼文都有主題標籤「Stand with Hong Kong」。黎智英稱，這是標籤是由李兆富製作，他沒有留意，亦沒有問李兆富為什麼要加這些標籤。控方指，黎之所以沒有問，是因為黎知道「Stand with Hong Kong」代表著什麼組織，黎不同意，但表示會為帳戶的貼文負責。2020年7月17日，黎的帳戶發文，形容推行《香港安全港法案》及《香港人自由和選擇法案》是件好事。黎今表示，他同意貼文內容，但就不清楚法案具體內容。另外，控方指，黎知悉組織對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的存在，亦知道組織「SWHK」跟「IPAC」有聯繫；黎之所以拒絕承認，是想撇清關係。黎一概否認。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022