32宗獲批專項基金涉逾千萬　7宗申額外撥款處理虐兒個案

政府設立5億元專項基金，協助非政府社福機構發展，用於員工培訓及系統提升、提高員工的專業知識等範疇。當局指若機構舉辦涉及特定主題的培訓課程，可申請額外撥款，包括識別及處理懷疑虐待兒童個案，和識別及支援有精神健康問題的人士，社會福利署共收到7宗相關申請，約為1,400人提供培訓。

對於有關專責基，截至止1月社署共收到53宗申請，涉款3,480萬港元，批出其中32宗，並撥款1,180萬港元。勞工及福利局副局長何啟明在立法會福利事務委員會上表示，基金預留1億港元資助社工到內地交流，預計可資助2萬名社工參觀內地社福機構及學習國情。

對於有機構申請舉辦涉及特定主題的課程，例如識別及處理懷疑虐兒個案，有議員關注如何鼓勵機構申請舉辦課程，建議在社福機構評核中要求機構申請。何啟明指強制舉報虐待兒童法律生效後，會要求相關人士完成兩階段的網上課程；而專門基金資助的課程並非強制，但會鼓勵機構申請。

議員陸瀚民關注社福機構反應不似預期，他說：「其實申請率大概三成都不足，如果我們看款項5億元撥款這麼多，3,000多萬(港)元大概是7%、8%，所以當中我想看看，局方有否分析，似乎這個申請情況都不如想像中般熱血？」

何啟明回應稱，「其實至今都只說是數個月時間，如果更加仔細些，機構自訂一些內地交流團，更加是12月才有範本給他們，所以我們只有一個多月時間。所以未來一年時間會有更多機構會報名使用這個款項，因為5億(港)元是5年的預算來，所以對於會用光我們應該有信心，是否要再索取便之後再算。」