調查指6成劏房戶自認居所不合標準　憂業主轉移執整費至租客

政府兩個月的「簡樸房」規管制度諮詢今日(10日)完結，香港社區組織協會訪問了211戶租住劏房、板房及床位的租客，以了解基層租客對劣質劏房及簡樸房政策的意見，結果發現有六成人認為現時的居所並不符合標準，有95.7%受訪者則擔心如政府不介入規管租金，日後簡樸房的起始租金水平會上升，故認為當政府推出政策時，應規管起始租金水平以為租客提供支援，以及應加強執法避免業主迫遷、提高租金水平、轉移執整費至租客身上。

另外，受訪者當中有近五成人未有申請公屋，六成人是因為家中沒有18歲以上的永久居民而未能申請，至於52.6%有申請公屋的人當中，有70.6%的受訪者已輪候3年以上。對於受例執法影響租戶不會獲得提前上樓但可申請過渡性房屋或簡約公屋的安排，有38.9%認為安排只是「一般般」甚至「沒有幫助」(16.1%)，58.6%人指主要是因為過渡性房屋及簡約公屋的租住期有限，擔心會搬來搬去，亦有52.6%人1指出部分過渡性房屋及簡約公屋的位置、交通、就業等配套仍有改善空間。

社協建議，當局應盡快研究立法規管起始租金，以免劏房業主大幅上調租金，而在安置問題上，亦應針對不同情況的租戶，應該有相應安置政策，絕不可以因未有申請公屋，斷言租戶有經濟能力搬遷而毋須協助。社協又以現有針對樓宇安全以至劏房租務活動的法規為例子，因執法不彰、阻嚇力低而為人詬病，認為前車可鑑下，日後如果業主有違規應嚴懲，出租不符合標準劏房的人士，包括業主及二房東，都需要負上刑事責任。