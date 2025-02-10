公共管治學會提近80建議　倡向跨境私家車徵口岸設施建設費

港府面對龐大的財赤，香港公共管治學會今日(10日)提出近80項、涉及本地民生經濟的財政政策建議，認為政府提及要開源節流，要有方向及方案來解決結構性的財赤問題，學會指開源應該是重中之重。該會就開源方面提出引進塑料包裝稅，私家車過境徵口岸建設稅、向農地地主徵收閒置農地稅等。而政府方面應當凍結公務員編制及高級官員薪酬、投放更多資源作預防性醫療、檢討政府基金狀況，重複或有收益的基金可撥予財政預算案之用。

新一份財政預算案將於本月26日發布，香港公共管治學會就提出多項建議，並分為公共財政、經濟與投資、稅務與財政、文化與旅遊及其他共五個範疇。當中重中之中為公共財政，該學會理事長陳財喜指，政府高官應凍薪，凍結公務員編制，檢討政府委員會的存在及分工。亦應投放更多資源作預防性醫療檢討以及討政府各項基金的狀況。

在稅務與財政方面，學會提出數項較少人提及的建議，用意是增加庫房收入。近年愈來愈多人北上，而港車北上亦成趨勢，學會就提對跨境客運私家車徵收口岸設施建設費，可以增加庫房收入。其他增收入建議，包括在批發層面徵收塑料包裝稅、向農地地主徵收閒置農地稅以至調高利得稅0.5％，以累進徵收利得稅等。

另外，學會又建議政府聯同大灣區城市，到東盟國家宣傳區內旅遊、歷史及文化、降低機場停泊費，以及加快修例發展低空經濟，學會更建議大幅放寬訪港旅客免稅額，由現時的5,000港元，大幅增至5萬港元。