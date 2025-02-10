海南省委前書記羅保銘　涉受賄被決定逮捕

海南省省委前書記羅保銘涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院周一（10日）通報，日前已依法以涉嫌受賄罪，對羅保銘作出逮捕決定。羅保銘去年7月25日主動投案，今年1月24日被開除黨籍。

羅保銘現年72歲，具歷史學碩士學歷，曾任共青團天津市委副書記、書記，天津市大港區區長、大港區委書記，天津市商業委員會主任、市委商業工委副書記等職，1997年任天津市委常委、宣傳部部長。2001年，羅保銘任海南省委副書記，後曾兼任宣傳部部長。2007年，羅保銘任海南省省長，2011年任海南省委書記，2017年4月卸任後轉任十二屆全國人大華僑委員會副主任委員，2018年3月任十三屆全國人大華僑委員會副主任委員。

經查，羅保銘長期與政治騙子不正當交往，造成財政資金重大損失和惡劣政治影響，對抗組織審查，大搞迷信活動；在組織函詢時不如實說明問題，在重要幹部任用上聽任親友推薦干預，違規選拔任用幹部並收受財物；縱容親屬利用本人職務影響牟取私利，利用職權大操大辦喪事，長期無償接受企業提供高檔服務；違規干預和插手執紀執法活動；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面牟利，非法收受巨額財物。