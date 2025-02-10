「港澳車牌」申請資格疑被濫用　議員去信當局要求參考港車北上

近年港澳往來頻繁，不少駕駛人士更擁有港澳兩地車牌，經港珠澳大橋穿梭兩地。議員何敬康指，最近接獲多宗投訴，關於「港澳車牌」申請資格被濫用，大量人士洞悉目前制度漏洞後，有中介收費為沒有任何澳門聯繫的客戶「造資料」，甚至是中籤後才造；有人中籤後高價轉讓持有配額空殼公司圖利。大量根本沒有澳門聯繫的人參與抽籤，或牟利或為偶爾旅遊甚或為炫耀，導致真正有港澳兩地業務和澳門工作人士難以獲得配額，完全失去配額制度設立原意。他已於今日(10日)去信運輸及物流局，要求全面檢討並改革現制度，以及參考「港車北上」「澳車北上」，推出每天一定數量的「來往港澳市區一次性配額制度」等，讓市民公平使用相關資格。

何敬康指，目前運輸署對申請澳門市內常規配額的要求，若個人而言，需為澳門開設公司（可以空殼）或有在澳門工作（聘書和糧單自製難以核實）；公司而言則要在港澳兩地各有一家相關連公司（都是董事便可），他指要求簡單，變相助長以上所說大量沒有實際需要人士參與抽籤。以他和同事平時在澳門時目測，加上問過多位經常在澳港人和澳門本地人，發現要在澳門市區內見到真正來自香港登記的車輛（ZM / ZN香港車牌的其實是澳門登記汽車），有如鳳毛麟角，一整天都未必見到一輛，一個月也可能只見到幾次，說明數千輛獲得澳門市區配額的香港汽車，大部分沒有實際需要經常來往兩地，有關制度已經被嚴重濫用。

他於今日去信運輸及物流局，要求就有關制度和情況進一步了解並建議，包括要求提供香港私家車實際進入澳門市區的總輛次和平均數字，以便評估有關配額持有者的使用情況。他亦建議參考「港車北上」「澳車北上」，推出每天一定數量的「來往港澳市區一次性配額制度」，讓所有已申請合資格車主按需要在網上申請來往港澳的出發日期和天數，加大促進兩地商業和民間互動，由於每天配額設限並港澳雙向，預計不會對各自市面交通帶來額外負擔。