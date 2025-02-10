民政局保留1編外位　議員批架構監督再監督　財赤下難支持

政府指公務員零增長，但不少議員過住批政府透過開設更多有時限的編外職位，怺令人感到「有後門」。立法會民政及文化體育事務委員會不反對當局建議保留首席助理秘書長(青年事務)2」有時限編外職位3年，但有議員認為需要考慮現時政府財赤，認為現時架構看似「監督、再監督、再監督」，或較難支持，期望當局宏觀檢討職位。

民政及青年事務局建議在青年事務科保留1個首長級丙級政務官，職銜為「首席助理秘書長(青年事務)2」的有時限編外職位，直至2028年6月30日止，以加強青年事務部(2)首長級人手，制訂、規劃和監督多項青年發展政策和措施。按薪級中點估計，首長級薪級第2點職位的年薪開支為2,480,040港元，每年平均員工開支總額約為3,242,000港元。

議員陳曼琪認為建議較難贊成，指需要考慮現時政府財赤，「政府有錢嘅，我幾多個都畀你啦。」她認為應該適度整合、縮減職務，進行宏觀檢討，指：「佢（職位的工作內容）就係『監督』，上面果個專員就係『監督再監督』，再上面呢就『監督再監督再監督』……」。

民政及青年事務局副局長梁宏正指「文件字眼是一件事」，但現時青年措施較多，職位在制訂、宣傳政策上重要。他亦期望精簡程序，以現有的資源做更多的事。

不少議員關注政府會否再就職位續期，會否變成常額職位，梁宏正回應稱，考慮到現時氛圍，未來不排除會再考慮轉為常額。