重置薄扶林圖書館涉1.93億　議員指裝修費用高應榨乾水分

立法會民政及文化體育事務委員會不反對以1.93億港元在薄扶林南公營房屋發展計劃中重置薄扶林公共圖書館。有議員認為圖書館裝修費用太高，指政府估算時「要榨乾水分」；亦有議員認為現代人較多看電子書，可考慮減少實體書，縮減空間和造價。

當局提交的文件指擬議工程計劃是興建1間小型圖書館，以重置現時位於華富一邨內的薄扶林公共圖書館。當局預計約需5年時間完成包括圖書館外殼在內的基座，之後再將圖書館外殼交由建築署進行內部裝修工程，目標約1年內完成。按付款當日價格計算，擬議工程計劃的預算費用為1.93億港元。

議員吳傑莊認為圖書館規模不是十分巨大，為何需要總共6年才能完成。他又關注財赤之下，當局能否在不超支的情況下完成。就文件指期望打造圖書館為文化和社區的聚腳點，他關注圖書館有何特色成為「聚腳點」。

房屋署總建築師梁喜蓮表示，5年包括地基和上蓋工程，整個重建又9層基座及25層住宅，已經壓縮時間便深入討論。她指該處亦有社福機構和其他民生設施，因此有條件成為聚腳點。署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，文旅局會按現時分擔機制，向房委會支付1億多元外殼費用。

議員陸頌雄關注原先圖書館的借書量和成本，指出現時借書文化與以往不同，以及擴大後的營運開支。他建議委託社區團體營辦圖書館，或能引入新思維。他又說，圖書館的裝修佔了約7,000萬港元，即每平方呎5,000港元，認為太貴、「要榨乾水分」。

劉震回應指有借助科技減少人手比例，強調圖書館鼓勵社會閱讀風氣，亦有舉辦親子活動，認為是社區構成的重要一環。建築署工程策劃總監(署理)越文鋒澄清，樓面面積未計算通道等面積，價格估算參考了類似的工程，認為價錢合理。

議員陸瀚民亦指現代人較多看電子書，關注實體書能否吸引吸引年輕讀者。他建議透過增加電子書數量、減少實體書，從而減少空間和成本。康樂及文化事務署助理署長(圖書館及發展)李子俊認為實體書和電子書要相輔相成，亦需要照顧不同年齡層讀者需要，因此增加了設施。